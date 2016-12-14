Türkiye'de yaz saati uygulamasında son karar

Yaz saati uygulamasıyla ilgili son dakika bilgisi geldi. Bakanlık’ta, sürekli şikayetlerin geldiği yaz saati uygulamasıyla ilgili yeni bir çalışmanın olmadığı öğrenildi. Yaz saati uygulaması devam edecek.

Yaz saati uygulamasın da önemli gelişme!

Bu sene geçilen sürekli yaz saati uygulamasında geri adımın gündemde olmadığı öğrenildi. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan düzenlemenin sürmesi hedefleniyor.



Önemli tasarruf sağlanıyor

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL’ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Geri adım yok