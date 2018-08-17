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Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkisini kırmak amacıyla başlattığı aksiyon planı çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) tavsiyesiyle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla uygulamaya koydu.

Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkisini kırmak amacıyla başlattığı aksiyon planı çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) tavsiyesiyle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla uygulamaya koydu.

17 Ağustos 2018 Cuma 13:22
Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkisini kırmak amacıyla başlattığı aksiyon planı çerçevesinde, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) tavsiyesiyle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla uygulamaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, kurum olarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomiyi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlatılan politikaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kurdaki yükseliş sonrası bankaları ve reel sektörü rahatlatmak için devreye alınan aksiyon planının uygulamasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda TBB'nin tavsiyesiyle özellikle reel sektörü banka kredileri kapsamında rahatlatıcı bir dizi tedbiri bugün itibarıyla devreye alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Belirlenen tedbirlere göre, her bir firmanın durumunun ayrı ayrı özenle değerlendirileceği ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı hareket edileceği vurgulanan açıklamada, önlemler şöyle sıralandı:

"Kredi kanalları açık tutulmaya, firma nakit akışlarının sürdürülebilirliğini teminen, vade ve fiyatlamalarda esneklik sağlanmaya devam edilecektir. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Yine kur etkisiyle teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek. 8 Ağustos'tan itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeniyle oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezine 'mücbir sebep' koduyla bildirilebilecek. Bu uygulama, firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecek."

 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 16:33
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