Türkiye'de günün en iğrenç olayı!

Hem yeğenini hem de kızına ve oğluna

Eniştenin, eşinin 9 yaşındaki yeğenine istismarıyla başlayan davada; adamın kendi 3 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğluna da tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet yazarların Ayşe Arman, köşe yazısına taşıdığı cinsel istismar olaylarına bir yenisini daha ekledi.



Köşesine 'Dikkat. Kalbiniz sıkışabilir.Mideniz bulanabilir. İsyan edebilirsiniz.' uyarısıyla başlayan Arman, sanık olan şahsın enişte olduğunu ve 110 yılla yargılandığını aktardı.



Avukat Taciser Ülkü Levent'in Ayşe Arman'a ulaşarak anlattığı davada enişte, eşinin 9 yaşındaki yeğenine cinsel istismarla suçlanıyor. Aynı davada adamın kendi 3 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğluna da tacizi ortaya çıkıyor.



Köşe yazısının bir bölümü şöyle:



- Şu davayı bir en başından anlatır mısınız?



Ben önce duruşmayı izlemeye gittim. Çok feciydi tabii her şey. Kanımca, yanlış yönetilen hususlar da oldu. 8 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismara uğramış küçük bir kız çocuğu vardı mahkeme salonunda. Orada bir başına duruyordu. Etrafında da jandarmalar...



- Peki o aşağılık sanık? Enişte yani...



O da aynı mahkeme salonunda. Onun da etrafında jandarmalar. Tabii travmatik bir durum. Davanın ilerleyen aşamalarında kızın babası, kendini kaybetti. Küfür kıyamet. Sanık, 110 yılla yargılanıyor. Önemli bir husus var: Bu küçük kız, sistematik bir şekilde, cinsel istismara maruz kalıyor.



- Peki nasıl ortaya çıkıyor?



Okulunda cinsel eğitim dersi var. Rehber öğretmen bilgi verirken, “Özel bölgelerinize sizin izniniz olmadan kimse dokunamaz, kimseye izin vermeyin. Bakın özel bölgeleriniz şuralardır” diye anlatıyor ve sonra ekliyor “Herhangi bir biçimde içinizden izinsiz dokunulmalara maruz kalan varsa ders çıkışı bana gelebilir.” Rehberlik öğretmeni böyle bir kapı aralıyor. Küçük kız da bundan hareketle, gidip son iki senedir eniştesinin kendisine yaptıklarını öğretmenine anlatıyor. Öğretmen bilinçli ve sorumlu, derhal savcılığa başvuruyor. Adamı tutukluyorlar.

