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Türkiye'de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı!

Ege bölgesinde çekirdeksiz yaş üzüm hasadı başladı.Manisa ve ilçelerinde bağ bozumu hasadı başladı.

Türkiye'de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı!

Ege bölgesinde çekirdeksiz yaş üzüm hasadı başladı.Manisa ve ilçelerinde bağ bozumu hasadı başladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:53
Türkiye'de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı!

Ege bölgesinde çekirdeksiz yaş üzüm hasadı başladı.Manisa ve ilçelerinde bağ bozumu hasadı başladı.Üzüm üreticileri bu sene üzüm'de dekolte az olduğunu söyleyerek eğer üzüm fiyatları düşük olursa işimiz zor dediler.İşçi ve mazot ücretlerinin devamlı yükseldiğini söyleyen üzüm üreticileri kuru üzüm piyasasının en düşük 6 TL olmasını istediler.Yıllardan beri kuru üzüm fiyatlarının 3 veya 5 TL olduğunu söyleyen Çiftçiler zaten bu sene üzüm yok çoğu üzüm olanda elverişsiz hava şartları nedeniyle dalında üzümlerin çürüdüğünü kesilen üzümlerin sergide yağmur yediğini bildirdiler 

HABER METİN DURMAZ/KIBRIS MANŞET

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