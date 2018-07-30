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"Türkiye'de artık insanlık kalmamış"

Bugün Kıbrıs manşet gazetesi Türkiye temsilcisi Manisa ilinde bir insanlık dışı görüntüye ulaştı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan bu olay içimizi dağladı.

"Türkiye'de artık insanlık kalmamış"

Bugün Kıbrıs manşet gazetesi Türkiye temsilcisi Manisa ilinde bir insanlık dışı görüntüye ulaştı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan bu olay içimizi dağladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:04
"Türkiye'de artık insanlık kalmamış"

"Türkiye'de artık insanlık kalmamış"

Bugün Kıbrıs manşet gazetesi Türkiye temsilcisi Manisa ilinde bir insanlık dışı görüntüye ulaştı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan bu olay içimizi dağladı.Manisa Çocuk hastanesi ve merkezefendi Devlet hastanesi bölgesine yakın olan en işlek olan bir bölgede yerde baygın olan bir kişiyi bir güvenlik görevlisi omuzlayıp 40 derece bunaltıcı sıcakta yaklaşık 1 kilometre acil servise taşıdı.Bir allahın kuluda sen ne yapıyorsun bu sıcakta omuzda hasta taşınırmı diye bir tepki göstermedi ne 112 Acil sağlık ambulansı çağrıldı ne binlerce geçen araç bu hastayı alıp hastaneye götürmedi.

ÖZEL HABER KIBRIS MANŞET METİN DURMAZ/TÜRKİYE BÜROSU

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