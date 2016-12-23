Türkiye'de 2016 Böyle Geçti

Türkiye, yeni yılın ilk ayında terör olayıyla sarsıldı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin Alman uyruklu olduğu, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın ise 1988 doğumlu, Suriye uyruklu bir kişi olduğu belirlendi.

TÜRKİYE, TERÖR OLAYIYLA SARSILDIĞI 2016'DA, 15 TEMMUZDA FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ) MENSUPLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN KANLI DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDA TEK YÜREK OLDU

Türkiye, yeni yılın ilk ayında terör olayıyla sarsıldı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin Alman uyruklu olduğu, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombanın ise 1988 doğumlu, Suriye uyruklu bir kişi olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü binası civarında teröristlerce saldırı düzenlendi. Çınar İlçe Emniyet Amirliğine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda, 6 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı polis, 39 kişi yaralandı. Sivillerin de hedef alındığı saldırıda 5 aylık bir bebek ile 4 ve 12 yaşında iki çocuk da öldü.

Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin "Milletvekili dokunulmazlığı, terör örgütüne perde olmak için değil, Meclis'te millete daha iyi hizmet verebilmek için getirilmiş imtiyazdır. Bu imtiyazın istismarına artık parlamentomuz izin vermemelidir. Terör örgütü mensubu gibi hareket eden milletvekilleri konusunda Meclis'in ve yargının harekete geçmesi şarttır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda 990 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.

Başbakanlık tarafından Cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

MERASİM SOKAK SALDIRISINDA 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şubat ayında, Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 28 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü DHKP-C üyeleri İsmail Akkol ile Fadik Adıyaman, Yunanistan'ın Sisam adasından Kuşadası kıyılarına geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine Söke otogarında yakalandı. Akkol, terör örgütü DHKP-C üyesi olması, Sabancı Center suikasti ve iki askerin öldürülmesi olaylarının faili olduğu iddialarıyla aranıyordu.

İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı olarak silahlı ve molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından önceki gün kaçırılan Anadolu Ajansının muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

Artvin'in Cerattepe bölgesinde yürütülmesi planlanan madencilik faaliyetinin durdurulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesinin haklarında "ihlal" kararı verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyelerine hükmedilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliye oldu.

GÜVENPARK'TAKİ SALDIRIDA 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mart ayında, Ankara'da Kızılay Güvenpark'ta akşam saatlerinde bir aracın patlatılması sonucunda 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığından, terör saldırısının failinin, 1992 doğumlu, Kars ili Kağızman ilçesi nüfusuna kayıtlı Seher Çağla Demir olduğunun belirlendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda yargı yolunun tüketilmesini beklemek durumundadır. Yerindelik denetimi yapamaz, yapmamalıdır. Anayasa Mahkemesi, bu olayda kendini birincil mahkemenin yerine koymuştur. Yargıtay gibi de bu noktada inceleme yapması doğru değildir. 33 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış olduklarını duydum.

Herhalde gerekçeyi izahta zorlandılar." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkcü hakkında "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle hazırlanan fezlekeyi, TBMM'ye gönderilmek üzere Başbakanlık'a sundu.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunuldu. Biri saldırı sırasında, diğeri de operasyon sırasında iki polis hafif yaralandı. Olayın ardından kaçarak bir apartmana saklanan 2 kadın terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran minik cesediyle gündeme gelen Aylan Kurdi ve teknedeki 4 kişinin ölümüne ilişkin davada, Suriye uyruklu 2 sanığa "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

TÜRKİYE 4,5G'YE GEÇTİ

Nisan ayında, MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik ve rüşvet alma" suçlarından tutuklandı. Tanrıverdi'nin, Ankara'nın Söğütözü semtindeki bir lokantada ABD'li bir firma yetkilisine patenti MKE'ye ait MP-5 silahı ile üretime henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve tüm üretim planlarını, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira karşılığında satmak isterken suçüstü yakalandığı öğrenildi.

Türkiye 4,5G'ye geçti. 4,5G ile ilk görüşme, ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım arasında gerçekleştirildi.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken, uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından pilotu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alpaslan Çelik, İzmir'de "ateşli silah bulundurmak ve taşımak" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Karaman'daki bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.B'ye, mahkemece 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MHP'li muhaliflerin açtığı davada Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesini kararlaştırdı.

BİNALİ YILDIRIM AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Mayıs ayında AK Parti'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. Bin 405 delegenin oyunu alan İzmir Milletvekili ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, genel başkanlığa seçildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırısında 3 polis şehit olurken, 17'i polis 22 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 51 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün madalya ve sertifikasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Anıtkabir Komutanlığına takdim etti.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AÇILDI

Haziran ayında İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Kocaeli ve Yalova'yı birleştiren köprü sayesinde İzmit Körfezi geçiş süresi 2 saatten 6 dakikaya indi.

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen terör saldırısında, 44 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı.

MHP'de Çağrı Heyetinin topladığı 19 Haziran'daki olağanüstü kongrede, başta olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçilmesini engelleyen madde olmak üzere parti tüzüğünün birçok madde değiştirildi ya da kaldırıldı. Yapılan tüzük değişiklikleriyle olağanüstü kongrelerde genel başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminin önü açıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kongre heyetinin Çankaya İlçe Seçim Kurulunun MHP olağanüstü kurultayına ilişkin kararına yapılan itirazı, tüzük değişiklikleri tartışmasına girmeden reddetti.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ OLDU

15 Temmuz Cuma akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında askeri kalkışmaya tepki göstererek halkı meydanlara davet etti. Erdoğan, bu gelişmenin silahlı kuvvetlerdeki bir azınlığın kalkışma hareketi olduğunu vurgulayarak, "Bu malum yapıya ait, paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin, birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli cezayı alacaklardır." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, bir kalkışma girişiminin olduğunu belirterek, bu girişime izin verilmeyeceğini ve bunu yapanların en ağır bedeli ödeyeceklerini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimine bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı verdi.

Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

Genelkurmay Başkanlığınca, Giresun'da Sikorsky tipi askeri helikopterin "henüz tespit edilemeyen bir nedenle" düştüğü, olayda askerler ile eşleri ve çocuklarından 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İstinaf mahkemelerinin tamamı faaliyete geçti. Bölge adliye mahkemeleri, 7 ilde 94 ceza dairesi, 123 hukuk dairesi olarak çalışacak, bölge idare mahkemeleri de yine 7 ilde 88 daire halinde faaliyet yürütecek.

"FIRAT KALKANI" ASKERİ HAREKATI BAŞLATILDI

Ağustos ayında Türkiye darbe girişimi sonrasında tek yürek oldu. "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanı vatan uğrunda "tek yürek" yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, kentlerde meydanlara kurulan dev ekranlardan canlı olarak coşkuyla izlendi, atılan sloganlarla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

İstanbul Boğazına inşa edilen "dünyanın en geniş köprüsü" Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile dünyadan çok sayıda liderin katılımıyla hizmete açıldı. Birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki köprü ile otoyolun açılışı dolayısıyla Sarıyer Garipçe'de vatandaşların da katılımıyla tören düzenlendi.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla "Fırat Kalkanı" askeri harekatı başlatıldı. Askeri kaynaklar, Suriye'nin kuzeyine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında tank birliklerinin Suriye sınırından içeri girdiğini, harekatın sürdüğünü bildirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçiş güzergahında çatışma çıktı. Artvin programı kapsamında Şavşat ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı. Bir süre sonra konvoyun geçiş güzergahında önlem alan güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Gaziantep'te sokakta organize edilen düğünde meydana gelen terör saldırısında 34'ü çocuk 54 vatandaş hayatını kaybederken, 67 vatandaş da yaralandı.

TARIK AKAN HAYATINI KAYBETTİ

Eylül ayında Milli Güvenlik Kurulu tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi tarihinin her yıl "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak anılması tavsiye edildi.

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin "emrini verdiği, komuta ettiği" gerekçesiyle ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'e ilişkin ilk geçici tutuklanma talebini iletti.

F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilciliği Onursal Başkanı Dr. İhsan Sıtkı Yener (91), vefat etti.

Sanatçı Tarık Akan, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI 3 AY UZATILDI

Ekim ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Durak Karakolu'na bölücü terör örgütü üyelerince bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 asker şehit düştü, biri İran uyruklu 5 sivil hayatını kaybetti, saldırıda 10'u asker 26 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik operasyon sırasında yakalanacağını anlayan terörist, kendilerini patlattı. 3 polisin şehit olduğu, 8 kişinin yaralandığı olayda, terör örgütü PKK'nın sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael ölü ele geçirildi.

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü hal uygulaması 3 ay uzatıldı.

15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan edildi, Ankara'nın Kazan ilçesinin adının "Kahramankazan" şeklinde değiştirilmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi.

Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda, canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DEAŞ üyesi Ahmet B. ölü ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, bomba yapımında kullanılan 157 ton amonyum nitrat bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın, "gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP'li Meclis Üyesi Fırat Anlı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 2 bin 523'ü amir olmak üzere 12 bin 801 memur görevden uzaklaştırıldı.

Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" anlaşması imzalandı.

675 sayılı KHK ile bazı bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar ile bazı kamu kurumlarından toplam 9 bin 630 kişi kamu görevinden çıkarıldı. KHK ile 2'si general 39 asker, meslekten ihraç edilenler listesinden çıkarıldı. Dicle Haber Ajansının aralarında bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve dergi kapatıldı.

DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Kasım ayında Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekilleri tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 2'si polis 11 vatandaş hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 100'ü aşkın kişi de yaralandı.

ABD'de yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump'ın, önemli bir sürprize imza atarak ABD'nin 45. başkanı olduğu kasım ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olayda 13 işçi göçük altında kaldı.

Olağanüstü Hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 677 sayılı kanun hükmünde kararname ile 7 bin 586 emniyet mensubunun meslekle ilişiği kesildi. Kararname ile hakkında işlem yapılan 550 dernekten 375'i kapatıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında 3 asker şehit düştü, biri ağır 10 asker yaralandı.

Adana Valiliği otoparkında bir aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 2 askerle irtibatın kesildiğini açıkladı.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kasım ayında tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun ile tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla bölücü terör örgütünün kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında 29'ü ölü, 16'sı yaralı olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.

RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı sergide, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit oldu, çoğunluğu polis 238 kişi yaralandı.

Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan özel halk otobüsüne yönelik gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında, 14 asker şehit oldu, 48'i asker 56 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El-Bab'da yaşanan çatışmalar ve düzenlenen bombalı saldırılarda 14 Türk askeri şehit oldu, 33 asker yaralandı, 138 terörist etkisiz hale getirildi.

Asya ile Avrupa'yı bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı.

TSK'nın hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak GÖKTÜRK-1 uydusu fırlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, "futbolda şikede kumpas" iddianamesinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 108 şüpheli hakkında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası

istendi.

Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.