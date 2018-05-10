Türkiye Cumhurbaşkanı seçimlerinde geçici aday listesi yayımlandı... 6 aday var

YAPILAN DEĞERLENDİRME SONUCU CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ ALFABETİK SIRALAMAYLA; DOĞU PERİNÇEK, MERAL AKŞENER, MUHARREM İNCE, RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN OLUŞTU



Türkiye Yüksek Seçim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için AK Parti ile MHP Grubu tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Grubu tarafından aday gösterilen Muharrem İnce'nin ve HDP Grubu tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'ın adaylık başvuruları kabul edildi.

YSK kararı ile adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vedat Öz için 4-9 Mayıs tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde, en az yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının Perinçek, Akşener ve Karamollaoğlu olduğu tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine, yarın saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

(AA/DOĞ/GÜL)