Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras İle Görüştü

New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantılarına katılan ve dün Genel Kurula hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun ikili temslarda da bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki ikili temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da ayrı ayrı biraraya geldi.

