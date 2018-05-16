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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa İle Görüştü...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa İle Görüştü...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa İle Görüştü...


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından kutsal sayılan Kudüs'teki son gelişmeler ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim ele alındı.
Üç semavi din için önem taşıyan Kudüs'ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların ve meydana gelen can kayıplarının utanç verici olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 18 Mayıs'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni toplayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de konunun takipçisi olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

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PAPA: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART"
Yaşanan hadiselerden derin üzüntü duyduğunu aktaran Papa Franciscus da barış için Kudüs'ün özel statüye sahip bulunacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.
Masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğuna değinen Papa Franciscus, "Uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması" gerektiğini kaydetti.
Papa Franciscus, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini de sundu.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 20:56
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANPapaGörüşmesi
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