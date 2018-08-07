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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül Ayında Almanya’yı Ziyaret Edecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül Ayında Almanya’yı Ziyaret Edecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 17:28
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül Ayında Almanya’yı Ziyaret Edecek...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) yayımladığı haberde, Almanya Cumhurbaşkanlığı Dairesinin, Başkan Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladığı belirtildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşılayacağı ifade edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında "yakın koordinasyon içinde" görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.
Steinmeier daha önce Başkan Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmiş ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2018 21:59
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