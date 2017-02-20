Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davası Başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

FETÖ'NÜN DARBE TEŞEBBÜSÜ SIRASINDA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YÖNELİK SUİKAST

GİRİŞİMİ VE İKİ POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYA İLİŞKİN DAVADA, 44 TUTUKLU SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

DAVANIN İLK DURUŞMASI 4 GÜN SÜRECEK VE DAHA SONRA ARA VERİLECEK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Adliye sarayındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olduğu belirtilen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda görülen ilk duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 avukatı ile sanık avukatları, şehit polislerin yakınları katıldı.

Davadan çekilen bazı sanık avukatlarının yerine yenilerinin tayin edileceği öğrenildi.

Duruşmada ilk olarak sanıkların yoklaması yapıldı, ardından kimlik tespitine geçildi.

Daha sonra iddianamenin özetinin okunmasına başlanacağı belirtilen duruşmanın öğleden sonraki kısmında ilk olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele yönelik saldırıyı yönettiği belirtilen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesi alınacak.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı izleyenlere ses kaydı ve görüntü alınmasının yasak olduğunu söyledi.

Baştoğ, sanıklara yeteri kadar savunma hakkı tanıyacaklarını, ancak bu hakkın iddianame dışında olmayacağını ifade etti.

Avukatlara soru sorma hakkı tanıyacaklarını vurgulayan Baştoğ, "Duruşma 4 gün devam edecek ve cuma günü ara vereceğiz. Pazartesi günü de ara vereceğiz ve salı günü yeniden başlayacağız. 15 Mart'a kadar duruşmayı devam ettireceğiz. İkinci celseyi 24-28 Nisan arasında yapmayı planlıyoruz. Daha sonra 5-9 Haziran arasında ikinci duruşma yapılacak." dedi.