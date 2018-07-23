banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95855
ALTIN
188.030
DOLAR
4.7474
STERLİN
6.2387
EURO
5.5633
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı… Soğutma Çalışmaları Sürüyor...
Alayköy’deki Yangın Kontrol Altına Alındı…
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
10 yaşındaki kız çocuğu agır yaralandı
10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU AĞIR...
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“

 Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde dünyada en tecrübeli ülke olduğunu belirterek, "Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." dedi.

“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“

 Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde dünyada en tecrübeli ülke olduğunu belirterek, "Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
“Türkiye, Canlıdan Böbrek Naklinde En Tecrübeli Ülke“


 Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye'nin canlıdan böbrek naklinde dünyada en tecrübeli ülke olduğunu belirterek, "Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." dedi.
Türkiye Organ Nakli Vakfı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi (INT)" kapsamında "Organ Nakli ve Bağışı Teknik Çalıştayı" düzenlendi.
Çalıştayın açılışında konuşan Kahveci, organ azlığı, yeterli organın temin edilememesi, bekleme listelerinin sürekli artması, artan canlı nakillerin tetiklediği organ trafiği, organ ticareti gibi birçok sorunun tüm ülkelerde ortak olduğunu söyledi.
İhtiyaçların da ortak olduğunu dile getiren Kahveci, ülkelerin yasal düzenlemelerini güçlendirmeleri, organizasyonel yapılarını kurmaları ve genişletmeleri gerektiğini anlattı.
Yeterli sayıda organ temini için bağış aktivitelerinin artırılmasının önemine işaret eden Kahveci, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi'nin, bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışmak için 2015'te başlatıldığını hatırlattı.
Kahveci, 3 yılda birçok program uyguladıklarını, 76 ülkenin aktif şekilde programa dahil olduğunu belirterek, "Temel amaç, programa katılan ülkelerde yasal açıdan durumu güçlendirmek." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA ÖĞRETECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"
Türkiye'de 150'den fazla merkezde kemik iliği, yüz, kol, kornea gibi birçok naklin uygulandığını belirten Kahveci, "Türkiye, canlıdan böbrek ve karaciğer naklinde üst sıralarda. Canlıdan böbrek naklinde dünyada en fazla tecrübeye sahip ülke konumundayız. Türkiye karaciğer naklinde ise Güney Kore ile birkaç seneden beri yerini korumakta. Canlı vericiden karaciğer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öğreteceği çok şey var." ifadelerini kullandı.
Organ teminini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Eyüp Kahveci, şunları kaydetti:
"Türkiye'de yeterli sayıda organ nakli merkezi, teknik ve personel kapasitesi mevcut ancak organ yetersizliği nedeniyle bekleme listelerindeki hastalara yeterince organ nakli yapamıyoruz. Organ teminini artırmak için iki yönlü çalışma yürütüyoruz. Birincisi özellikle yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin eğitilmesi, ikincisi de toplumsal farkındalığın artırılması. Organ bağışı ile ilgili yapılan anketler, dini nedenlerle insanlarımızın organ bağışına çekinceli yaklaştığını gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı konusunda çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde farklı gruplar var, bu nedenle her gruba inip anlatmak gerekiyor."
PROJEYE 5 MİLYON LİRA HİBE
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, 5 milyon lira hibe ile projeyi desteklediklerini söyledi.
Proje bütçesinin yüzde 75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:
"İstanbul, finans, kültür, ticaret gibi her konuda global bir merkez olmuş durumda. Sağlık endüstrisinde ve özellikle organ nakli konusunda da bölge lideri olan İstanbul, bu konuda da global bir merkez olma yolunda ilerliyor. İstanbul'da uluslararası akreditasyon sistemine sahip çok sayıda hastane, çok yetenekli doktorlar ve çok eğitimli sağlık personelimiz var. Proje, 70 ülkeden organ nakli ile ilgili çalışan ekipler arasında ağ kurulmasını hedefliyor. Öncelikli hedef İstanbul'un bu ağda bir eğitim merkezi olması. Proje ile hem eğitim hem de sağlık hizmeti ihraç ediyor olacağız."
25 ülkeden 67 uzmanın katıldığı ve 3 gün sürecek çalıştayın son gününde, İstanbul'daki hastaneler ziyaret edilecek.
 

banner288
Son Güncelleme: 23.07.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı
Yeni Sıtma İlacına Yeşil Işık Yakıldı
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Burdur'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...
Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Mustafa Ceceli'nin Konya'da Düzenlenecek Konseri İptal Edildi
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı
Kastamonu'da Köylüler Diken Üstünde! 2 Metrelik Zehirli Yılanlar Evleri Bastı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim