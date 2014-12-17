Türkiye Bugün İçin Yas İlan Etti

Taliban Pakistan’ın çocuklarını katletti



Başbakan Ahmet Davutoğlu, Peşaver'deki bir okula Taliban tarafından düzenlenen baskında 148 öğrenci ile öğretmenin öldürülmesi nedeniyle yarın Türkiye'de 1 günlük "milli yas" ilan edileceğini bildirdi.









Pakistan'da Taliban bugün inanılmaz bir katliama imza attı. Çoğu çocuk 148 kişi öldürüldü. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Taliban'dan yapılan açıklamada ""Saldırı için askeri okulu seçmemizin nedeni, ordunun operasyonlarda kadın ve çocuklarımızı hedef almasıdır. Onların da aynı acıyı hissetmesini istedik" denildi.



Katliam sonrası Türkiye yas kararı aldı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Pakistan'la dayanışmak için 1 günlük yas ilan ettik" diye konuştu.



Pakistan ordusunun düzenlediği operasyonlara misilleme yapmak isteyen Taliban terör örgütü, korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Örgütün Pakistan kollarından Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), Peşevar kentinde asker çocuklarının eğitim aldığı Ordu Devlet Okulu’na saldırı düzenledi. Militanlar, yaşları 5 ila 20 arasında değişen çocukların bulunduğu okulda, koridorları tek tek gezerek rastgele ateş açarken, en az iki canlı bomba patlatıldı.



132’si çocuk, 9’u öğretmen olmak üzere 141 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısını açıklayan ordu, olayın Pakistan tarihinin en büyük terör saldırısı olduğunu söyledi. 2007’de Karaçi’de eski Başbakan Benazir Butto’yu hedef alan saldırıda 139 kişi ölmüştü. Başbakan Navaz Şerif, Genelkurmay Başkanı ile Peşavar’a giderken üç günlük yas ilan etti.



8 saat sürdü



Eyalet Başbakanı Pervez Khattak, ölen öğencilerin yaşlarının 10 ila 20 arasında değiştiğini, büyük çoğunluğunun ise 12-16 yaşları arasında olduğunu aktardı. Eyaletin Enformasyon Bakanı Mustak Gani, ölümlerin büyük çoğunluğunun intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini söyledi. Militanlar ancak 8 saat süren çatışmaların ardından etkisiz hale getirilebildi. Dün sabah yerel saatle 10.30 sularında başlayan saldırıda, askeri üniformalı militanlar okulu basarak içeride bulunan yaklaşık 500 öğrenci ve öğretmeni rehin aldı. Saldırganların okulun arkasında yer alan, orduya bağlı bir mezarlıktan binaya giriş yaptığı belirtildi. Kısa bir süre sonra ordu birlikleri olay yerine gelirken, Taliban katliama başladı.











Taliban sözcüsü Muhammad Horasani, örgütün yaşları küçük çocukların yaşamasına izin verdiğini, daha büyük yaşlardaki çocukların ise vurulmaları emrini verdiğini söyledi. Polis ile birlikte operasyona başlayan askerler yaklaşık 200 çocuğu çıkarmayı başarırken, 300 kişi hâlâ içerideydi. İlk önce 60 çocuğun bulunduğu bir sınıfta canlı bomba kendini havaya uçurdu. Bir intihar saldırısının da oyun parkında gerçekleştiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre, militanlar tek tek sınıfları dolaşarak çocukları öldürmeye başladı. Militanların ateşe ara verdiği sırada askerlerin kendilerini kurtarmaya geldiğini belirten bir öğrenci yaşadıklarını, “Sınıftan çıktığımızda, arkadaşlarımızın cesetlerinin koridorlarda yattığını gördük” diye anlattı.



Ölü taklidi

Öğretmenlerin kapıyı kilitlemeye çalışmasına rağmen militanlar kapıyı kırarak ilkyardım dersi verilen bir konferans salonuna ilerledi. Öğrencilerden Abdullah Jamal, ilkyardım dersi aldıkları sırada bacağından vurulduğunu, ilk saniyelerde kimsenin ne olduğunu anlamadığını söyledi. Jamal, “Ardından çocukların çığlıklar atarak yere yığıldığını gördüm. Tüm çocuklarda kurşun vardı, hepsi kanlar içindeydi. Ben de vurulduğumu sonradan anladım” dedi. Sınıftaki öğrencilerden biri, saldırganların Arapça konuştuğunu söyledi. BBC’ye konuşan Shireen Halid Vadud, arkadaşının 13 yaşındaki kızının ölü taklidi yaparak kurtulduğunu, küçük kızın sınıfında hayatta kalan tek kişi olduğunu söyledi. Bu sırada ordu birlikleri militanların dördünü öldürmeyi başarırken kalan ikisini armaya koyuldu. Askerler ile militanlar arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının artmış olabileceği dile getirildi. Militanların rehin tuttukları öğrencilerle okulun en ucundaki bloğa gittiği aktarıldı.



Militanların okula girmesinden yaklaşık 8 saat sonra da polis, son iki militanın da öldürüldüğünü ve saldırının bittiğini duyurdu.



Pakistan’ın ‘geleceğini’ yetiştiriyor



Pakistan’da 146 şubesi bulunan Ordu Devlet Okulları, 1994’te ülkenin gelecekteki yöneticileri ve karar vericilerini yetiştirme amacıyla kuruldu. Ana sınıfından üniversite seviyesine kadar eğitim veren okulda ağırlıkla ordu mensuplarının çocukları okuyor. Kızlar ve erkekler ayrı sınıflarda eğitim alıyorlar.



Beslan’ı hatırlattı



Çocuklara yönelik tarihe geçen bir diğer katliam, 2004’te Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Beslan kasabasındaki bir okulda gerçekleşmişti. Üç gün süren olayda İnguş ve Çeçen militanlar, 1.100’den fazla rehine almıştı. Rehineleri alan grup, Çeçen savaş kumandanı Şamil Basayev tarafından İkinci Çeçen Savaşını sonlandırmak istediğini duyurmak için eylemi gerçekleştirmişti. Eylemin üçüncü gününde; Rus güvenlik güçleri tanklar, yüksek tahrikli basınç bombaları ve diğer ağır silahları kullanarak binaya girmişlerdi. Patlamaların ardından, etrafı çevrilen binada Rus güvenlikleri ve eylemciler arasında silahlı çatışma meydana gelmiş, aralarında 186 çocuğun bulunduğu, en az 334 rehine ölmüştü.