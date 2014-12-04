Türkiye Bu Yüz kızartan Listede İkinci Oldu!





Türkiye 'Kadın turistler için en güvensiz 5 ülke' listesinde 2'nci sırada yer alırken, bunun dayanağı olarak son yıllarda kadına karşı artan şiddet gösteriliyor.











Kadına karşı şiddetin yüksek olması ve cinsiyet ayrımcılığı gibi etkenler nedeniyle Türkiye, kadınların gitmeden önce iki kere düşünmesi gereken ülkeler arasında gösteriliyor.



ibtimes'ta yer alan habere göre, 'Kadın turistler için en güvensiz ülkeler' listenin ilk sırasında Hindistan bulunuyor. Hindistan'da son yıllarda kadınlara karşı cinsel istismar, tecavüz çeteleri ve cinayet vakaları konusunda görülen artışa dikkat çekiliyor.



Türkiye'nin ise İslam mimarisinin en güzel örneklerini içinde barındıran zengin bir tarihin yanı sıra dünyanın en güzel sahil beldelerine de sahip olduğu vurgulanırken, Türkiye'de kadına karşı şiddetin ise turistler için tehdit olduğu belirtiliyor.





Üçüncü sırada ülkedeki adalet sisteminin kadınları şiddetten korumak için yetersiz olduğu vurgusu yapılan Meksika yer alırken, onu ABD ve Endonezya takip ediyor.