Türkiye Bu İlçeyi Satıyor!

İş güvenliği için hazırlanan torba yasayla Türkiye’nin tek tapusuz ilçesi olan Şanlıurfa’ya bağlı Ceylanpınar ilçesi satışa çıkarılıyor.







İş güvenliği için hazırlanan torba yasayla Türkiye’nin tek tapusuz ilçesi olan Şanlıurfa’ya bağlı Ceylanpınar ilçesi satışa çıkarılıyor.

Buna göre ilçe kentsel dönüşüm kapsamına alınacak ve büyük bölümü Hazine’ye ait olan araziler, onları kullananlara uygun koşullarla satılacak.



İŞ güvenliği için hazırlanan ve Meclis’e sunulan torba yasa paketiyle bir ilçe satışa çıkarılıyor. Buna göre paketin yasalaşmasının ardından Şanlıurfa’ya bağlı Ceylanpınar ilçesi, kentsel dönüşüm kapsamına alınacak ve büyük bölümü Hazine’ye ait olan taşınmazlar, onları kullanan ilçe halkına satılacak. Böyle bir düzenleme yapılmasının gerekçesi, “Ceylanpınar İlçesi’nin kurulu olduğu bölgede bulunan taşınmazların büyük bölümünün Hazine’ye ait olması” olarak gösteriliyor.



Harca esas değerler



Yasa maddesine göre bu arazilerin satış işlemleri, ilçe ‘kentsel dönüşüm ve gelişim projesi” olarak ilan edildikten sonra başlayacak. Öncelikle ilçenin imar planında eğitim ve sağlık alanına ayrılanlar yerlar ile fiilen kamu hizmetlerinde kullanılan araziler ayrılacak. Bunun dışında kalan araziler ise Ceylanpınar Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilecek. Belediye tarafından devralınan taşınmazlar, öncelikle bu arazileri kullananlara satılacak. Satış bedelleri “harca esas değerler” dikkate alınarak belirlenecek.



Maddenin gerekçesinde ise, Ceylanpınar’da yaşanan sorun net bir şekilde ifade edildi. İlçede Hazine’ye ait olan taşınmazların eskiden beri birçok vatandaş tarafından ev, işyeri ve benzeri binalar yapılarak kullanıldığı belirtilen gerekçede, “Ancak üzerinde kendilerine ait ev, işyeri ve benzeri yapılar bulunan ve uzun yıllardan beri kullanılagelen bu taşınmazların tapuları kendilerine ait olmadığı için; bu vatandaşlarımız ile devletimiz arasında birçok idari ve hukuki ihtilaf çıkmış, davalar açılmıştır. Bu vatandaşlarımızın mülkiyet sorunları çözülemediği için sorunlar çıkmış ve mağduriyetler yaşanmıştır” denildi. Satış sırasında vatandaşların fakir ve ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun da dikkate alınacağı ifade edilen gerekçede, arazilerin üzerine vatandaşlar tarafından yapılan binaların fiyata dahil edilmeyeceği de vurgulandı.



Tek bir tapu bile yok



Ceylanpınar, Türkiye’nin tek tapusuz ilçesi. 1982 yılında ilçe olan ve 78 bin nüfusu bulunan Ceylanpınar’da yer alan gayrimenkullerin hiçbirinin tapusu bulunmuyor. Yakın zamana kadar da hem Ankara’da hem de Ceylanpınar’da konuyla ilgili toplantılar yapılırken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, yaşanan sorunu “Ceylanpınar’da bulunan tüm gayrimenkullerin tapusu yoktu, bu sorununun çözülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik ile birlikte Ankara’da yetkili tüm bürokratlarımızla toplantılar yaptık. Yetkililer Urfa’ya gönderildi, Ceylanpınar’da yerinde incelemeler yapıldı” sözleriyle anlatmıştı.



Tutanak satışla yapılıyor



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, tapu sorunun ilçenin kurulmasından bu yana yaşandığını söyledi. Gök, “35 köy, merkez ilçedeki 15 mahalle… Hiçbirinin tapusu yok. İlçede kaçak durumda olan bina sayısını siz düşünün” dedi. Gök, “Vatandaşlar gayrimenkul alım satım işlemlerinde kendi aralarında tutanak tutuyorlar. Bu düzenlemeyle bir ilçe adeta sil baştan kayıt altına alınacak. İlçenin kangrenleşmiş iki sorunundan biri göçerlikti, o giderildi. Şimdi de tapu sorunu çözülecek. Vatandaşların büyük bir bölümü zaten bedelini ödeyerek tapusunu almak istiyordu. Şimdi bu arazilerin rayiç bedeli belirlenecek ve ona göre işlemler yapılacak” diye konuştu.

