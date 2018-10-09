Türkiye Bu Ay Sonunda Akdeniz'de İlk Sondaja Başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız.

Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Dönmez, 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin sadece cari açığın kapatılması anlamında değil, enerji teknolojilerinde de önemli adımlara imza attığını ve enerjide başlatılan AR-GE dönüşümünün Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getireceğini söyledi.

Türkiye'nin sağlam ekonomisi ve güçlü siyasi istikrarıyla uluslarası projelerin vazgeçilmez ortağı olmayı sürdüreceğini belirten Dönmez, şunları belirtti:

"Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız. Özellikle Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklı kaynaklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ifade etmek isterim. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de Türkiye Petrollerine ait uluslararası sahalarda sismik çalışmalarına devam edecek."

Dönmez, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin açılışının planlandığını bildirdi.

Dönmez, Türkiye'nin mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir serbest enerji piyasasının temellerini attığını aktararak, "Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır. Türkiye bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yerli kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak zorunda olduğunu ifade eden Dönmez, bu kaynakların özel sektör eliyle yatırıma dönüşmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Bakan Dönmez, bu kapsamda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1,200 megavatlık offshore (denizüstü) rüzGar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin 23 Ekim'e kadar alınacağını hatırlattı.

Bin megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını dile getiren Dönmez, " Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin bölgenin enerji güvenliğinde de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve inşaatı halen devam eden ve 2019'da tamamlanması planlanan TürkAkım projeleriyle önemli bir rol oynadığının altını çizdi.