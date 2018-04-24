Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110059
ALTIN
174.689
DOLAR
4.0881
STERLİN
5.7089
EURO
4.9983
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
KIZ KARDEŞİME BENZETTİM ÖPMEK İSTEDİM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner256

Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ Samsat’ta inceleme yaptı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili,

Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ Samsat’ta inceleme yaptı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili,

24 Nisan 2018 Salı 14:28
Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ Samsat’ta inceleme yaptı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi. 
Akdağ, Samsat'ta Kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını yineledi. 
Deprem sırasında çöken bir ahırda belirli sayıdaki hayvanın telef olduğunu anlatan Akdağ, söz konusu ahırdaki bazı hayvanların da AFAD ekiplerince canlı kurtarıldığını belirtti. 

banner223
Akdağ, hasar tespit ve tarama faaliyetlerinin özellikle ilçeye bağlı köylerde devam ettiğini bildirerek, çalışmaların da büyük ölçüde tamalandığını kaydetti.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 700'e yakın çadır talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun da an itibarıyla Samsat'a ulaştırıldığını ifade eden Akdağ, şunları dile getirdi:
"Ön hasar tespit çalışmalarını takiben çadır dağıtımları devam edecek. Saat 14.16 itibariyle ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. Yıkılan konutlar, geçtiğimiz yaşanan depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor."  
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de “cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi“ nasıl olacak?
Türkiye’de “cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi“ nasıl olacak?
Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu!
Pentagon’daki Türkiye tartışmasında ne konuşuldu!
Murat Boz eski aşkıyla ABD'de buluştu mu
Murat Boz eski aşkıyla ABD'de buluştu mu
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu...
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu...
Şırnak'tan acı haber!
Şırnak'tan acı haber!
Başbakan'dan 'deprem' açıklaması
Başbakan'dan 'deprem' açıklaması
Adıyaman'da Deprem...
Adıyaman'da Deprem...
Soylu’dan ABD’ye çok sert seçim yanıtı
Soylu’dan ABD’ye çok sert seçim yanıtı
Ağrı'da 20 kilo Afyon sakızı ele geçirildi!
Ağrı'da 20 kilo Afyon sakızı ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan( İYİ )parti açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan( İYİ )parti açıklaması

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim