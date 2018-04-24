Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ Samsat’ta inceleme yaptı

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış." dedi.

Akdağ, Samsat'ta Kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını yineledi.

Deprem sırasında çöken bir ahırda belirli sayıdaki hayvanın telef olduğunu anlatan Akdağ, söz konusu ahırdaki bazı hayvanların da AFAD ekiplerince canlı kurtarıldığını belirtti.



Akdağ, hasar tespit ve tarama faaliyetlerinin özellikle ilçeye bağlı köylerde devam ettiğini bildirerek, çalışmaların da büyük ölçüde tamalandığını kaydetti.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 700'e yakın çadır talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun da an itibarıyla Samsat'a ulaştırıldığını ifade eden Akdağ, şunları dile getirdi:"Ön hasar tespit çalışmalarını takiben çadır dağıtımları devam edecek. Saat 14.16 itibariyle ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. Yıkılan konutlar, geçtiğimiz yaşanan depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor."