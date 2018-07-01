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Türkiye ayakta!

Ankara'nın Polatlı İlçesinde  7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ölü olarak bulundu.

Türkiye ayakta!

Ankara'nın Polatlı İlçesinde  7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ölü olarak bulundu.

01 Temmuz 2018 Pazar 18:28
Türkiye ayakta!

Türkiye ayağa kalktı!

Türkiye'de 3 yılda 13 bin çocuk cinsel istismar mağduru oldu.

Ankara'nın Polatlı İlçesinde  7 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ölü olarak bulundu.Türkiye'yi ayağa kaldıran son cinayet ve tecavüz olayından sonra öfkeli ve tepkili vatandaşlar idam çıkarılması için sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundular.

Daha öncede Manisa'nın Alaşehir İlçesinde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı önce tecavüz edip sonra öldürmüşlerdi.Ağrı'da ramazan bayramının ilk gününde kaybolan 3.buçuk yaşındaki Leyla Aydemir içinde endişe duyan vatandaşlar tecavüze uğrayıp öldürülmesinden korkuyorlar.

BİR AN ÖNCE İDAM ÇIKARILSIN

Eylül cinayetinden sonra Türkiye ayağa kalktı.İdam çıkmazsa çok Eylül'ler daha ölecek diyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar yardım istediler.ÖZEL HABER/KIBRIS MANŞET TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ/METİN DURMAZ

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİDAMGELSİNEylülTecavüzCinayet
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