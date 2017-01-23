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23 Ocak 2017 Pazartesi 16:19

Türkiye AİHM'e Hakim Adayı Seçecek

Türkiye AİHM'e Hakim Adayı Seçecek
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE GÖREV YAPACAK HAKİM ADAYLARININ BELİRLENMESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) Türkiye adına görev yapacak hakimin belirlenmesi için adaylık başvurularının başladığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, AİHM'de görev yapmak üzere, Türkiye adına seçilmiş hakimin görev süresi 30 Nisan 2017'de sona erecek.

Bu göreve seçilmek isteyen adayların 23 Ocak-23 Şubat 2017 tarihlerinde, Adalet Bakanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruların alınmasının ardından adayların aranan özelliklere sahip olup olmadığı ve mülakata katılmaya hak kazanıp kazanmadığı, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihinde ön değerlendirmeyle belirlenecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Adalet Bakanlığı tarafından mülakat günü ve yeri 3 Mart'a kadar bildirilecek.

Bu tarihe kadar aday adaylarının bilgilendirilmemesi, müracaatlarının kabul edilmediği anlamına gelecek.

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