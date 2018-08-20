Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye ek vergi kararından dolayı ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile Dünya Ticaret Örgütü ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtıldı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta ABD makamlarından yapılan açıklama ile Türkiye'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergilerin yüzde 100 oranında artırılarak demir-çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkartıldığı hatırlatıldı.

ABD'nin almış olduğu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle 15 Ağustos'ta, Türkiye'nin daha önce bu ülkeye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önleminin, mütekabiliyet çerçevesinde, yüzde 100 artırılarak iki katına çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, böylece söz konusu 22 üründe ABD'ye uygulanan ek vergi tutarının toplam 533 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, DTÖ platformunda da Türk ihracatçıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz, ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına yönelik vergileri artırmasına ilişkin perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bunlarda yüzde 25 ve yüzde 10 olarak uyguladığı vergileri iki katına çıkarmış olmasına hemen karşılıklılık ilkesi gereği cevap verdik ve 22 kalem ithal ürünümüzde toplam 533 milyon dolarlık vergiye tekabül eden yaptırımlarımızı duyurduk. Dünya Ticaret Örgütünde kendilerini panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk." demişti.