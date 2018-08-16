Türkiye 19 Yılda Yaklaşık 211 Bin Depremle Sallandı...

Türkiye ve yakın çevresinde, 1900 ile 31 Aralık 2017 arasında 4 ve üzerindeki büyüklükte 10 bin 503, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bu yana ise yaklaşık 211 bin deprem meydana geldi.

Büyük İstanbul depreminin yaşandığı 1894'te Padişah 2. Abdülhamit'in, 1868'de hizmete giren Rasathane-i Amire'den depremin araştırılması için 2 sismometre alınmasını istemesiyle bu alanda çalışmalara başlayan rasathane, 1895'ten bu yana deprem araştırmalarını yürütüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 2 istasyonla başladığı çalışmalarını 1999'a kadar mekanik cihazlarla sürdürdü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra sismik ağ genişletilerek 240 istasyona çıktı. Türkiye genelini kaplayan istasyonlarda, 7 gün 24 saat deprem aktiviteleri gözlemleniyor, sensörlerden gelen veriler online olarak AFAD'la da paylaşılıyor.

Kandilli'deki rasathanede ise gündüz vardiyasının ardından geceleri de çalışan 6 uzman, deprem aktivilerini değerlendiriyor.

Rasathane, Türkiye'de yılda 10 binin üzerinde deprem kaydediyor ancak geçen yıl peş peşe 6'nın üzerinde yaşanan 3 depremin ardından 4-6 bin civarındaki artçılar nedeniyle, 2017'de 34 bin deprem kayıtlara geçti. Bu yıl ise Türkiye'de şu ana kadar 5 binin üzerinde deprem yaşandı.

Farklı istasyonlardan gelen verileri analiz ederek depremin yeri ve büyüklüğü üzerinde çalışma yapan rasathanedeki uzmanlar günde yaklaşık 100 deprem çözüyor. Deprem istasyonları deprem verisi gibi gelen, taş ocağı, inşaat ve yol yapım alanlarındaki patlatmaları da kaydediyor.

117 YILDA 7'NİN ÜZERİNDE BİN 126 DEPREM OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, 1900 ile 2017 arasında dünya genelinde 7 ve üzerindeki büyüklükte bin 126 deprem gerçekleşti. Bu tarihler arasında 9.0 ile 9.5 arasındaki büyüklükte 5 deprem yaşandı.

Dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem oldu.

Yine bu 117 yılda 7 ve üzerindeki büyüklükte meydana gelen depremlerden can kaybı olan 373'ünde toplam 1 milyon 935 bin 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de ise 4 ve üzerindeki büyüklükte 1900 ile 31 Aralık 2017 arasında 10 bin 503 deprem yaşandı. Geçen yıl meydana gelen 34 bin 134 depremin 288'i 4 ve üzerindeki büyüklükte gerçekleşti.