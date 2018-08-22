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Turkısh Cargo, 5 Beyaz Gergedanı Güney Afrika'dan Çin'e Taşıdı

Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 beyaz gergedanı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Çin'in Şanghay şehrine taşıdı.

Turkısh Cargo, 5 Beyaz Gergedanı Güney Afrika'dan Çin'e Taşıdı

Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 beyaz gergedanı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Çin'in Şanghay şehrine taşıdı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:48
Turkısh Cargo, 5 Beyaz Gergedanı Güney Afrika'dan Çin'e Taşıdı

 Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 beyaz gergedanı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Çin'in Şanghay şehrine taşıdı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 122 ülkesinde canlı hayvan taşıyarak küresel ticaretin yanında doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayan Turkish Cargo, doğumları uzman ekiplerin kontrolünde gerçekleştirilen 5 beyaz gergedanı, Johannesburg'tan İstanbul aktarmalı olarak Şanghay'a götürdü.
Hayvan kaçakçılığının önlenmesi hedefiyle yalnızca, nitelikli hayvanat bahçeleri, özel kurumlar ya da kabul görmüş koruma ve rehabilitasyon merkezleri arasında canlı hayvan taşıyan Turkish Cargo, beyaz gergedanları Şanghay'a uzman ekipler ve bakıcılar eşliğinde taşıdı.
Türlerinin yok olma riski taşıması nedeniyle 3 yaşına kadar gözetim altında büyüyen birer tonluk 5 beyaz gergedan, yeni yuvalarına başarılı şekilde ulaştırıldı.
Geçmişte en yaygın gergedan cinsi olan beyaz gergedanlar, günümüzde özellikle boynuzları sebebiyle kaçak avlanma tehdidi altında bulunuyor.
Turkish Cargo'nun, Şanghay'a ulaştırdığı beyaz gergedanlar sayesinde, Çin halkının kaçak avlanmanın doğal yaşam dengesine etkisi ve beyaz gergedan neslinin yok olma tehdidi hakkında bilinçlendirilmesi hedefleniyor.
Turkish Cargo, müşterilerine sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Live Animal Regulations (LAR- Canlı Hayvan Taşıma Düzenlemesi) yönetmeliğini ve CITES kurallarını referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, paketleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.
İSTANBUL'DA İKİ HAFTA ÖNCE 9 GERGEDAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları özellikle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.
Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, iki hafta önce Güney Afrika'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen bir yolcuyu şüphe üzerine takibe almış, takip edildiğini anlayan şüpheli yolcu, bagajını almayarak havalimanından ayrılmıştı. Yolcunun havalimanında bıraktığı valizi kontrol eden ekipler, 9 gergedan boynuzu ele geçirmişti.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 17:50
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