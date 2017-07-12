Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:26

TÜRKEŞ'TEN ANASTASİADİS’E: “ÖNCE KENDİSİ YUNANİSTAN İLE BAĞLARINI KESMELİ”

TÜRKEŞ'TEN ANASTASİADİS'E: 'ÖNCE KENDİSİ YUNANİSTAN İLE BAĞLARINI KESMELİ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

“ÖNCE KENDİSİ YUNANİSTAN İLE BAĞLARINI KESMELİDİR”

Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir” ifadesini kullandı.

Türkeş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır. Bununla birlikte Rum liderliği, okullarında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik karar bile almıştır. Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin Darbe Davası Sürüyor Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin...
“West Capella”, Tsk’nın Yakın Takibinde “West Capella”, Tsk’nın Yakın Takibinde
TAVUK DÖNERE DİKKAT! TAVUK DÖNERE DİKKAT!
Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ın Etrafındaki Rezervlerde Kıbrıs Türkü'nün De Hakkı Var... Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ın Etrafındaki...
Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a Sunulması Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a...
3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Boğdu 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Boğdu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin...

Haberi Oku