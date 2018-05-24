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TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI

MANİSA'nın Yunusemre İlçesinde yaşayan engelli bir vatandaş .M.D Türksat'la 21 Mart'ta sözleşmesi bittiği için vatandaşların önerdiği TURKCEL SÜPERONLİNE'ye  geçmeye karar verdi.

TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI

MANİSA'nın Yunusemre İlçesinde yaşayan engelli bir vatandaş .M.D Türksat'la 21 Mart'ta sözleşmesi bittiği için vatandaşların önerdiği TURKCEL SÜPERONLİNE'ye  geçmeye karar verdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:13
TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI

TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI

MANİSA'nın Yunusemre İlçesinde yaşayan engelli bir vatandaş .M.D Türksat'la 21 Mart'ta sözleşmesi bittiği için vatandaşların önerdiği TURKCEL SÜPERONLİNE'ye  geçmeye karar verdi.Sözleşmesinin bitmesine 2 ay önceden kapı kapı dolaşan  TURKCELLSÜPERONLİNE yetkilileri ile anlaşıp görüştü engelli olduğum için internet olarak 44.00.TL'den fatura düzenlendi.

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21 Mart 2018 tarihinde eve gelen ekip internet kablosunu bağlayıp engelli olan kartımı istedi mağdur vatandaş engelli kartını yetkililere verdi ve sözleşme imzalandı ve yetkililer 10 gün gelen fatura için normal 60.TL olan ücretten ödersin 2'ci ay normal engelli olan 44.00.TL  ücreti ödersin dediler.

10 günlük ilk faturamı 38.00.TL'den ödeyen engelli vatandaş günü gelen 2'ci  bir faturayı ödemeye gittiğinde 44.00.TL yerine 60.35.TL fatura ödedi.Defalarca engelli kartımı alıp bana sözleşme yapan yetkililer mağdur olan vatandaşı isyan ettirdi.Biran önce Engelli vatandaşın fazlalık aldığı 20.35 TL'yi geri ödemesini bekliyor ve neden sözleşmelere uyulmuyor deyip 3'üncü faturada 60.00.TL çıkarsa beni kime vereceklerse versinler ben faturayı ödemeyeceğim dedi.ÖZEL HABER METİN DURMAZ

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