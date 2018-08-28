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Türkakım'da Rekor Hız

TürkAkım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı.

Türkakım'da Rekor Hız

TürkAkım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı.

28 Ağustos 2018 Salı 10:33
Türkakım'da Rekor Hız

 TürkAkım kapsamında derin sularda doğalgaz boru hattı yapım çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı.

Gazprom'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TürkAkım projesi kapsamında derin sularda boru döşeme işlerini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek dünya rekoru kırdı." ifadeleri kullanıldı.

TürkAkım projesi her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki boru hattından oluşuyor.

Söz konusu hatlardan biri Rus gazını Türkiye'ye transfer edecek. İnşası devam eden ikinci hat ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak.

 

Son Güncelleme: 28.08.2018 13:55
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