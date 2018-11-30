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Türk Dünyası Kadın Platformundan Türkpa\'ya Ziyaret

Bakü, 30 Kasım 18 : Türk Dünyası Kadın Platformu (TÜRKAP) üyeleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov\'u ziyaret etti. TÜRKAP\'ın davetiyle Bakü\'de bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, KKTC Milletvekili Resmiye Canaltay, KKTC\'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova ve diğer üyelerden oluşan heyet, TÜRKPA\'nın Bakü\'deki ofisinde Mamayusupov ile bir araya geldi.Mamayusupov,...

Türk Dünyası Kadın Platformundan Türkpa\'ya Ziyaret

Bakü, 30 Kasım 18 : Türk Dünyası Kadın Platformu (TÜRKAP) üyeleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov\'u ziyaret etti. TÜRKAP\'ın davetiyle Bakü\'de bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, KKTC Milletvekili Resmiye Canaltay, KKTC\'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova ve diğer üyelerden oluşan heyet, TÜRKPA\'nın Bakü\'deki ofisinde Mamayusupov ile bir araya geldi.Mamayusupov,...

30 Kasım 2018 Cuma 14:30
Türk Dünyası Kadın Platformundan Türkpa\'ya Ziyaret

Bakü, 30 Kasım 18 : Türk Dünyası Kadın Platformu (TÜRKAP) üyeleri, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov\'u ziyaret etti.

TÜRKAP\'ın davetiyle Bakü\'de bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, KKTC Milletvekili Resmiye Canaltay, KKTC\'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova ve diğer üyelerden oluşan heyet, TÜRKPA\'nın Bakü\'deki ofisinde Mamayusupov ile bir araya geldi.

Mamayusupov, TÜRKPA\'nın faaliyetleri konusunda bilgi vererek, Türk dünyasında dayanışma ve iş birliğini pekiştirecek tüm girişimleri desteklediklerini, kadınların ön ayak olduğu TÜRKAP\'a da destek vereceklerini kaydetti.

Milletvekili Satır, kadınların çok daha iyi şartlarda eğitim görmesi, sağlıklı çocuk yetiştirmeleri, eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve karar mekanizmalarında daha çok yer alabilmeleri için neler yapılabileceğinin arayışı içerisinde olduklarını söyledi.

Bakü temaslarında edindikleri izlenimleri TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'a rapor edeceklerini bildiren Satır, Türk dünyası kadınları için her türlü projeye destek vereceklerini vurguladı.

Satır, yeni kurulan TÜRKAP\'ın takipçisi olacaklarını ve gerektiğinde de platforma destek vereceklerini ifade etti.

Azerbaycan temasları konusunda da bilgi veren Satır, Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar Muradova ve Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova da TÜRKAP\'ın 5 Eylül\'de Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan\'dan 35 kadın tarafından İstanbul\'da kurulduğunu söyledi.

Her 6 ülkenin tarih ve kültür bakımından birbirine bağlı olduğunu ifade eden Novruzova, kadınlar olarak bu ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Novruzova, TÜRKAP olarak 6 ülkede kültürel, sosyal ve ekonomik projeler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

(AA/RU/ŞEB)
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