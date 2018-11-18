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Türk Bilim İnsanları Gıda Morfinlerini Parçalayan Enzim Üretti

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM AYTEKİN\'İN ÖNDERLİĞİNDEKİ EKİP TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMAYLA, GIDA KAYNAKLI MORFİN ETKİSİ GÖSTEREN OPİOİDLERİ PARÇALAYABİLEN ENZİM ÜRETİLDİ

Türk Bilim İnsanları Gıda Morfinlerini Parçalayan Enzim Üretti

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM AYTEKİN\'İN ÖNDERLİĞİNDEKİ EKİP TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMAYLA, GIDA KAYNAKLI MORFİN ETKİSİ GÖSTEREN OPİOİDLERİ PARÇALAYABİLEN ENZİM ÜRETİLDİ

18 Kasım 2018 Pazar 08:46
Türk Bilim İnsanları Gıda Morfinlerini Parçalayan Enzim Üretti

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GIDA TEKNOLOJİSİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZLEM AYTEKİN\'İN ÖNDERLİĞİNDEKİ EKİP TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMAYLA, GIDA KAYNAKLI MORFİN ETKİSİ GÖSTEREN OPİOİDLERİ PARÇALAYABİLEN ENZİM ÜRETİLDİ

 AYTEKİN:  "ÇALIŞMAMIZ GIDA MORFİNLERİNİN (Kİ SOYA MORFİNİ DAHA ÖNCE HİÇ ÇALIŞILMAMIŞTI) GIDA ORİJİNLİ BİR MİKROORGANİZMA TARAFINDAN ÜRETİLEN BİR ENZİMLE PARÇALANMASINI ORTAYA KOYMASI BAKIMINDAN BİR İLKTİR”.

İstanbul, 18Kasım 18 : Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aytekin\'in önderliğindeki bilimsel ekip, gıda kaynaklı morfin etkisi gösteren opioidleri parçalayabilen enzim üretmeyi başardı.

Çalışma, ani bebek ölümü sendromu, atopik egzama, kalp hastalıkları, otistik bireylerin göz kontağı kurmaktan kaçınması, dikkat eksiklikleri, hiperaktivite, dil problemleri gibi birçok sorunla ilişkilendirilen opioidlerin, gıda orijinli bir mikroorganizma tarafından üretilen enzimle parçalanmasını ortaya koyması bakımından bir ilki oluşturuyor. 

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dr. Öğretim Üyesi Aytekin, gıdaların işlenmesi, fermantasyonu, enzimatik hidrolizi ya da sindirimiyle yapılarındaki büyük protein moleküllerinin daha küçük protein moleküllerine parçalandığını ifade etti.

Yeni oluşan proteinlerin bazılarının, yapılarındaki aminoasitlerin dizilimlerinden kaynaklanan gıda kaynaklı morfin etkisi gösteren maddelere dönüştüğünü aktaran Aytekin, bunlara opioid adı verildiğini söyledi. 

 "ÇALIŞMA ÜMİT VADEDİYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Aytekin, bu maddelerin gastrointestinal fonksiyonların, sosyal davranışların düzenlenmesi, insülin ekspresyonu gibi pozitif etkilerinin yanı sıra ani bebek ölümü sendromu, açıkça yaşamı tehdit eden olaylar, atopik egzama ve kalp hastalıkları gibi birçok problemlerle de ilişkilendirildiğini aktardı.

Çalışmada, mikroorganizmadan elde edilen bir enzimin, hazır gıda üretiminde kıvam, besin değerini artırmak, tadı iyileştirmek gibi gerekçelerle bolca kullanılan kazein, gluten ve soya proteinlerinden oluşan opioidlerle laboratuvar koşullarında sindirim süresi boyunca bekletildiğini dile getiren Aytekin, şu bilgileri verdi: 

"Elde ettiğimiz bu enzimin, bahsi geçen opioid yapılarını (kazomorfin, gluteomorfin, soymorfin) belli konsantrasyonlarda parçaladığı görülmüştür. Çalışmamız gıda morfinlerinin (ki soya morfini daha önce hiç çalışılmamıştı), gıda orijinli bir mikroorganizma tarafından üretilen bir enzimle parçalanmasını ortaya koyması bakımından bir ilktir. Ayrıca çalışma, özellikle enzim üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir çalışma olması ve ümit vadetmesi açısından önem arz etmektedir"

 "HEDEFİMİZ KENDİ KAYNAKLARIMIZI KULLANARAK GIDA TAKVİYESİ ÜRETMEK"

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aytekin, çalışmanın prestijli bir dergide de basıldığını dile getirerek, "Dünyadaki çalışmalar gıda morfinleri ve ürettiğimiz enzimin muhtemel reaksiyonları olabileceği hipotezi etrafında dönüyordu ama laboratuvar koşullarındaki denemeleri yapılmamıştı. Özellikle soya kaynaklı morfin ile ilgili aydınlatıcı bir çalışma bulunmuyordu. Çalışmalarımız bize gıda kaynaklı üç opioid yapısının da ürettiğimiz enzimle reaksiyona girebildiğini gösterdi." diye konuştu. 

Aytekin, merkezi sinir sistemi hastalıklarının, hatta şizofreninin bile bu morfin yapılarıyla ilişkilendirildiğini gösteren çalışmalar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Bu çalışma bize şu açıdan bir ümit vadetti, ilaç diyemem ama bu tarz bir gıda takviyesi üretebileceğimizi gördük. Bu enzimi kullanması gereken bireylerin bir kısmı, bu gıda takviyelerini yurt dışından getirip kullanıyor. Ancak bunlara ulaşım her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Biz daha ulaşılabilir bir ürün yapmak istiyoruz. Temel hedefimiz kendi kaynaklarımızı kullanarak ürettiğimiz bir gıda takviyesi yapabilmek. Ümidimiz var, bu işi yapabilecek yeteneğimiz, kapasitemiz, bilgi birikimimiz de var ama yeterli bütçemiz yok. Bu konuda bize destek olunursa yerli olarak üretimi sağlanan enzimi bu sorunu yaşayan hastalarımızın kolayca ulaşabilecekleri şekilde hizmete sunabiliriz."

(AA/ÖZ/HA)

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