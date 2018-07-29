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Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan Yörük 4x4 zırhlı aracının seri üretimine hazırlanıyor.

Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan Yörük 4x4 zırhlı aracının seri üretimine hazırlanıyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:01
Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı

Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan Yörük 4x4 zırhlı aracının seri üretimine hazırlanıyor.

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, kısa sürede ihracat başarısı yakalayan Yörük 4x4 zırhlı aracının seri üretimine hazırlanıyor. Yörük, temel aracın üretilmesinin ardından sahada performansını göstermeye başladı.

Şirket, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesine katılan son aracı Yörük için geçtiğimiz günlerde "Fabrika İlk Çıkış Töreni" düzenledi.

Fabrika çıkışıyla birlikte, daha önce Yörük konseptini gösteren 2 prototip araçtan farklı olarak, seri üretime temel teşkil edecek araçlar da ortaya çıkmış oldu.

Temel aracın koruma seviyesi ve donanımları talebe göre değiştirilebilecek ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek araç konfigürasyonları elde edilecek.

Konfigürasyonlardaki araçların teslimatlarına başlanacak

Bu gelişmenin ardından, ilk olarak Katar'dan alınan Yörük siparişinin çıkacağı seri üretim hattının kurulması için çalışmalar başladı.

Nurol Makina, seri üretim süreciyle birlikte Katar'ın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki araçların teslimatlarına başlayacak.

Nurol Makina, Yörük'ün geliştirilmesi sürecinde uluslararası alanda ciddi talep gören ve farklı coğrafyalarda kullanılan Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'ndan edindiği tecrübeden yararlandı. Şirket, Ejder Yalçın'ın 10 ülkede katıldığı testlerde önemli deneyimler elde etti.

Temel aracın şekillenmesiyle sahada performansını göstermeye başlayan Yörük, mobilite, kalifikasyon, patlatma testlerine tabi tutulacak. Yörük daha sonra ilk müşterisi olan Katar'ın yolunu tutacak ve testlere burada devam edilecek.

Dijital ve uzaktan komuta fonksiyonları

Yörük araçlarında talep doğrultusunda dijital gösterge/kontrol paneli kullanılacak. Personel dijital göstergeden araca ilişkin bilgileri kolayca takip edebilecek, Yörük'ün tüm fonksiyonları panel üzerinden kontrol edebilecek.

Nurol Makina kısa süre önce Ejder Yalçın'la başarılı şekilde test edilen uzaktan komuta yeteneğini de Yörük'e entegre etti. Yörük, ihtiyaç halinde sürücüsüz şekilde, uzaktan komutayla görev yapabilecek. 

Yörük 4x4'e, Ejder Yalçın'a takılabilen tüm kule sistemleri takılabilecek.

Ejder Yalçın yurt dışından art arda siparişler alırken, bir dizi ülke de Yörük zırhlısıyla ilgileniyor.

Yörük'e kardeş koruması

Yörük, yüksek mobilite performansına ve koruma seviyesine modülerlik özelliğini de ekleyerek kullanıcısının önüne yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor.

Nurol Makina, Yörük ile farklı koruma seviyesi ve görev yükü taşıma gereksinimlerine, tek bir platformla cevap vermeyi amaçlıyor. Araç, "seviye 1-4" arasında değişebilen, ölçeklenebilir bir zırh korumasına sahip bulunuyor. Aracın balistik koruma seviyesi, eklenen ya da çıkarılan zırh plakalarıyla ihtiyaca göre ayarlanabiliyor.

Yörük 4x4’ün bu konudaki bir diğer avantajını ise zırh plakalarının Nurol Makina’nın kardeş şirketi Nurol Teknoloji tarafından geliştirilmesi oluşturuyor. İki firma arasındaki yakınlık, araca özel plakaların hızlı şekilde üretilmesini sağlıyor.

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