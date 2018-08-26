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Türk savunma sanayisinden rekor çıktı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 12:51
Türk savunma sanayisinden rekor çıktı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.

Türk savunma sanayisi, yurt dışında da talep gören özgün ürünleriyle bir rekora imza attı.

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden, son 2 yıldır adını dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e yazdıran ROKETSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere küresel tehditlere karşı mücadele veren tüm müşterilerine etkin çözümler sunuyor.

Türk savunma sanayisine 30 yıldır katkı veren, yüzde 87'lik yerlilik oranına ulaşan ROKETSAN, yenilikçi ve özgün ürünlerle elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

ROKETSAN tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "ordu araçları" kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor

"Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorları arasına katılan Jobaria Çok Kundaklı Lançer, 10 tekerlekli yarı römork üzerine yerleştirilen 4 adet 122 milimetre roket kundağına sahip. Sistem, tek seferde 240 adet 122 milimetrelik roketi 2 dakikada atabiliyor. Jobaria Çok Kundaklı Lançer'ın azami menzili 37 kilometre, bütün roketlerle tahrip edilebilen alan büyüklüğü ise 4 kilometrekare olarak ifade ediliyor.

BAE'de 2003'ten beri önemli projelere imza atan ROKETSAN, bu ülkeye bir dizi ürününü ihraç etti.

İlk olarak 122 milimetre topçu roketleri teslim eden ROKETSAN, daha sonra rekora konu olan özel bir silah sistemi geliştirilmesine yönelik talep aldı.

Yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkan sistem, ilk kez 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi.

Jobaria Çok Kundaklı Lançer'in geliştirilmesinde daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen sistemlerdeki tecrübelerden yararlanıldı.

Atış kontrol, yönlendirme ve dengeleme gibi bileşenlerle karmaşık bir yapıya sahip sistem, çok sayıda roketle belirli bir bölgenin çok yoğun ateş altına alınmasını sağlıyor.

ROKETSAN, 1992'de Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi kapsamında teknoloji transferi ile lisans altında üretimle başladığı yolculuğunda kısa sürede roket ve füze alanında dünyanın öncü firmalarından biri haline geldi. Şirket halen bir dizi özgün ürünün seri üretimini gerçekleştiriyor ve uluslararası projede rol alıyor. 

Kaynak: AA

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