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Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı!

Şu sıralar Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı!

Şu sıralar Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:45
Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı!

Bülent Ersoy, apar topar hastaneye kaldırıldı

Şu sıralar Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.


Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OSMANTAN ERKIR'DAN AÇIKLAMA
Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

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ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI
Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

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Bülent ErsoyHastaneyeKaldırıldı
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