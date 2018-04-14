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Türk mucitlerden önemli başarı! 3 altın madalya...

46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı'nda 4 Türk mucit 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türk mucitlerden önemli başarı! 3 altın madalya...

46. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı'nda 4 Türk mucit 3 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 20:50
Türk mucitlerden önemli başarı! 3 altın madalya...
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Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonunun (IFIA) himayesinde  İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ve 45 ülkeden 700'den fazla katılımcının  olduğu fuara Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla iştirak eden  Türk mucitler altın madalya kazandı.

Fuarda, çeşitli alanlarda yüksek teknoloji içeren veya günlük hayata  ilişkin pratik çözümler sunan, özgün, bine yakın buluş tanıtıldı.

Türkiye, Türk Patent Enstitüsünün tanıttığı 3 buluş ile, kendi  kategorilerinde uzmanlardan oluşan jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda 3  altın madalya elde etti.

Fuarda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Ahıska'nın  30-50 gram buzu 1-3 dakikada üreten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen,  "masaüstü termoelektrik buz makinesi", Adnan Kal ve Uğur Kal ikilisinin, fren  yapan aracın ve yol bariyer sisteminin hasar görmesine engel olan "hız ayarlı yol  kasisi" ve Arife Sare Aydın'ın, yemek pişirilirken kendiliğinden karıştırılmasını  sağlayan ve kurma mekanizmasıyla kontrol edilen karıştırıcı içeren "kurmalı  tencere" buluşları altın madalya kazanmayı başardı.

Ayrıca, Adnan ve Uğur Kal kardeşlerin "hız ayarlı yol kasisi" buluşu  juri özel ödülünü kazanırken, Ahıska'nın "masaüstü termoelektrik buz makinesi"  buluşu İran'dan, Aydın'ın "kurmalı tencere" buluşu da Romanya'dan özel ülke  ödüllerine layık görüldü.

"Tasarrufu sağlayan bir buluş"

"Masaüstü termoelektrik buz makinesi" buluşunun mucidi Prof.Dr.  Ahıska, AA'ya yaptığı açıklamada, "TÜRKPATENT'e bize verdiği fırsattan dolayı  teşekkür ediyorum. Buluşun altın madalya almasının en büyük gerekçesi temiz su  tasarrufu sağlayacak bir teknoloji olarak görüldü. Buluşumuz sadece çevre dostu  ve enerji tasarrufu sağlayan bir buluş değil, aynı zamanda su tasarrufu sağlayan  bir buluş." dedi.

Ahıska, buluşuyla Türkiye'nin kalkınmasının en önemli ön ayağı olarak  gösterdiği yeni sanayi dallarının temelinin atılmasına öncülük etmeyi  hedeflediğini söyledi.

"En kısa zamanda üretime geçeceğiz"

"Hız ayarlı yol kasisi"nin mucitlerinden Adnan Kal ise "Buluşumuz,  insanların sorun yaşadığı bir probleme pratik bir çözüm getirdiği için  Cenevre'deki fuarda beklediğimizin ötesinde ilgi gördü." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ürünün test ve deneme  çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kal, en yakın tarihte üretime geçip  Türkiye'de ve dünya pazarında yer almak istediklerini, hatta bazı Avrupa  ülkelerinden ön siparişler almaya başladıklarını ifade etti.

"Kurmalı tencere" buluşunun mucidi Arife Sare Aydın adına altın  madalya ödülünü alan Kenan Emre Gelgör de ürünün fuarda büyük ilgi topladığını  vurgulayarak, bundan sonraki hedefin ürünü ticarileştirerek halkın kullanıma  sunmak olduğunu belirtti.

"Türkiye olarak en büyük başarıyı elde ettik"

TÜRKPATENT Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Salih Koca ise "2006  yılından bu yana yapılan uluslararası buluş fuarlarında Türkiye olarak en büyük  başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemiz insanının buluş ve inovasyon  alanında imkan verildiği takdirde çok güzel işler çıkarabileceğini, alanında  dünyanın en büyük fuarında gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ödül alan buluşlarımızın  ticarileşmesiyle birlikte ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı  inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar yarın sona erecek.

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