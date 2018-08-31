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Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:27
Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Türk lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla Resmi Gazete'de bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.

Buna göre, bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.

Türk Lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde 5 oldu. 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranı yüzde 3'e indirildi. 1 yıldan uzun vadeli TL hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranı sıfırlandı. 

Daha önce mevduat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 15, 1 yıla kadar yüzde 12 ve 1 yıldan uzun yüzde 10 vergi uygulanıyordu..

Döviz mevduat hesaplarından alınan vergi oranları ise arttırıldı.

6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranı yüzde 16'ya çıkarıldı.

Daha önce döviz tevdiat hesaplarında 6 aya kadar yüzde 18, 1 yıla kadar yüzde 15 ve 1 yıldan uzun yüzde 13 vergi oranı uygulanıyordu..

Yeni vergi oraları bugünden itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar kullanılacak 

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