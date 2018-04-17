Türk Jetleri Yunanistan'a karşı gövde gösterisi yaptı.

Ardıardına havalanan Türk savaş uçakları Ege semalarında gövde gösterisi yaptı.Sesleri İzmir ve Manisa'dan yükselen savaş uçakları en çok uyuyan bebekleri korkuttu.

Didim açıklarında yeni 'Kardak' krizi... Yunan bayrağını Sahil Güvenlik kaldırdı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında bulunan Anthropfas kayalığına 3 kişi tarafından dikilen Yunan bayrağı, Türk Sahil Güvenlik birimleri tarafından kaldırıldı.

Krize neden olan bayrak indirildi

Didim açıklarında bulunan Anthropfas kayalığına 3 kişi Yunan bayrağı dikme girişiminde bulundu. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise olaya müdahale ederek, bayrağı kayalıklardan kaldırdı.Bugün saat 12.00 sıralarında havalanan Türk Jetleri Ege semalarında Deneme ve Gövde gösterisi yaptılar.Savaş uçaklarının sesleri İzmir ve Manisa'lı halkı korkuttu.Alçaktan uçan Türk setleri sessizliği bozdu uykuda yatan Bebekler bile uykudan fırlatı.

HABER METİN DURMAZ