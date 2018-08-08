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Türk Heyetinin Washington'daki Görüşmesi Başladı!

AMERİKALI PAPAZ BRUNSON KONUSU VE ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARIYLA İLGİLİ SÜRECİ GÖRÜŞMEK ÜZERE GELEN TÜRK HEYETİ, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Türk Heyetinin Washington'daki Görüşmesi Başladı!

AMERİKALI PAPAZ BRUNSON KONUSU VE ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARIYLA İLGİLİ SÜRECİ GÖRÜŞMEK ÜZERE GELEN TÜRK HEYETİ, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:35
Türk Heyetinin Washington'daki Görüşmesi Başladı!


AMERİKALI PAPAZ BRUNSON KONUSU VE ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARIYLA İLGİLİ SÜRECİ GÖRÜŞMEK ÜZERE GELEN TÜRK HEYETİ, ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerine başladı.

Ağırlıklı olarak İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ele alınması beklenen görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

 

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Son Güncelleme: 08.08.2018 20:40
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