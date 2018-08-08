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Türk heyeti ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile saat 18.00’de görüşeceğini açıkladı.

Türk heyeti ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile saat 18.00’de görüşeceğini açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:57
Türk heyeti ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek

Türk heyeti ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile saat 18.00’de görüşeceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararının ardından, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk heyeti BUGÜN ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette; Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarından 9 yetkili yer alıyor.

Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Ankara-Washington hattında yaşanan FETÖ sanığı Brunson konusundaki gerginliğin aşılması için adımlar karşılıklı olarak atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da görüşmesi sonrası taraflar, müzakereye devam kararı aldı. Çavuşoğlu ve Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesi de karşılıklı çözüm iradesini ortaya koydu.

Diyaloglar yüz yüze gerçekleşecek

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.

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