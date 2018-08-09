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Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 17,4 yükseldi. THY yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek doluluğuna ulaştı.

Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 17,4 yükseldi. THY yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek doluluğuna ulaştı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:31
Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 17,4 yükseldi. THY yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek doluluğuna ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni havalimanı taşınma süreci ile ilgili bilgiler verdi.

İlk uçuşun 31 Ekim'de, saat 14'te İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aycı, ilk dış hat uçuşlarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'a gerçekleştirileceğini duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan taşınma sürecinin 29 Ekim'de başlayacağını hatırlatan İlker Aycı, bu sürecin 45 günde tamamlanacağını kaydetti.

Aycı açıklamasında Türk Hava Yolları'na dair rakamlar da paylaştı.

Buna göre, yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 17,4 yükseldi. Türk Hava Yolları yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek doluluğuna da ulaştı. 

Toplam 75 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları’nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada söyle denildi:

“Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2018 yılı revize hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir: 2018 yılında iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.

Kapasite artışının yüzde 5.0 - yüzde 6.0 bandında olması, yolcu doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 81 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2018 yılında yüzde 21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir. 2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9.0 artış öngörülmektedir. 2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 700 dolar civarında olması beklenmektedir.

Yaklaşık 12.5 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3.0 - yüzde 5.0 arasında artış beklenmektedir.” 

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