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Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oldu.

Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 12:09
Türk Hava Yolları'ndan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oldu.

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek verdi.

Desteği belirten isim ise Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün oldu.

Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz" diyerek, konuyla alakalı gerekli talimatların ajanslara verildiğini söyledi.

Dün de benzer bir açıklama Türk Telekom'dan gelmiş, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” diye açıklama yapmıştı. 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 12:12
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