Türk Hava Yolları 4 bin kadın kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları 4 bin kadın kabin memuru alacağını duyurdu, başvuru şartlarını belirledi.

Uçuş noktalarını artıran ve uçak filosunu sürekli zenginleştiren Türk Hava Yolları (THY) personel eksiğini gidermek için harekete geçti. THY, 4 bin kabin görevlisi alacak.

Açılan ilanla ilgili başvuru şartları da belirlendi. Alınacak kabin görevlilerinin tümü kadın olacak. Adaylarda 20 yaşından büyük, 30 yaşından küçük olması şartı aranıyor.

Başvuracak adayların en az lise mezunu olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. İlana göre, iki yabancı dil bilenler daha avantajlı durumda.

Türk Hava Yolları aradıkları kabin görevlileri için tüm gerekli şartları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Başvuru şartlarından birine dahi sahip olmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

Tüm şartlara uygun olan adaylar için ise mülakat süreci başlayacak.