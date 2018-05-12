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Türk gemisine füze saldırısı!

Yemen’in Husi kontrolünde bulunan Salif limanına buğday taşıyan gemiden bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama olduğu bildirildi.

Türk gemisine füze saldırısı!

Yemen’in Husi kontrolünde bulunan Salif limanına buğday taşıyan gemiden bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama olduğu bildirildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:46
Türk gemisine füze saldırısı!

Türk gemisine füze saldırısı!

Yemen’in Husi kontrolünde bulunan Salif limanına buğday taşıyan gemiden bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan'ın deniz kuvvetlerine ait bir savaş gemisin patlamanın meydana geldiği Türk gemisi İnce İnebolu isimli geminin kaptanından çağrı aldığı belirtildi. Türk kargo gemisi İnce İnebolu'nun sol orta tarafında bir açılma olduğu kaydedildi.

Yemen'de Husi güçlere karşı kurulan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon sözcüsü yaptığı açıklamada “Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir patlama olduğu tespit edildi” ifadesini kullandı.

Bir gemicilik kaynağı, patlamanın geminin bazı parçalarının aşırı ısınması yüzünden mi yoksa bir füze isabetiyle mi olduğu konusunda kesin bir sonuca varılmadığını söyledi.

İnce İnebolu gemisinin kaptanı gemideki hasara neyin sebep olduğunu bilmediğini belirtti.

Türk yük gemisinin Suudi Koalisyon güçleri tarafından daha sora Suudi Arabistan'ın Cizan limanına çekildiği kaydedildi.

Türk gemisin İnce İnebolu'nun 50 bin ton Rus buğdayı taşıdığı, patlamanın geminin Kızıl Deniz'de Yemen'in Hudey'de limanının kuzeyinde, Salif limanının 112 km açıklarında, limana yaklaşma izni beklemek için demirli iken meydana geldiği, patlamanın bir füze mi yoksa içten bir patlama olup olmadığı hakkında kesin bir karar verilmediği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKGemisiFüzeSaldırı
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