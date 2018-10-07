Türk Emniyeti, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'Konsoloslukta Planlı Bir Şekilde Öldürüldüğüne İnanıyor'

Türk Emniyeti, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 'Konsoloslukta planlı bir şekilde öldürüldüğüne inanıyor'.

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğünün değerlendirildiğini açıkladı.



Ajansa konuşan yetkili, "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre, Bay Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" dedi.



Aynı yetkililer, cinayetin nasıl işlendiği konusunda bir bilgileri olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapmadı.



Muhalif gazetecinin köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi ise Kaşıkçı'nın, "sırf bu cinayet için Türkiye'ye gelen bir tim tarafından öldürüldüğünü" yazdı.



Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, "Suudi Arabistan'dan 15 kişilik bir ekibin geldiğine ve cinayetin planlı olduğuna inanıldığını" açıkladı.



Suudi kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı'nın, Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilikle ilgili belge almak üzere girdiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirtiliyordu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizdeki bilgilere göre bu Suudi vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda" demişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı olayla ilgili Bloomberg'e konuşan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ise Kaşıkçı'nın konsoloslukta bulunmadığını iddia etmişti.



Prens Salman röportajda "Anladığım kadarıyla içeriye girdi ve birkaç dakika ya da bir saat sonra dışarı çıktı. Emin değilim" demiş ve konsolosluğun aranmasına izin verebileceklerini söylemişti.



Nişanlısı Hatice Cengiz konsolosluk yerleşkesi dışında Kaşıkçı'yı bekliyordu



Olay günü konsolosluğa nişanlısı Kaşıkçı ile birlikte gelen ve dışarıda bekleyen Hatice Cengiz ise gazetecinin başkonsolosluğa girdikten sonra dışarıya çıkmadığını söylemişti.



Hatice Cengiz, "Bana telefonları verdi, bir şey olursa ne yapmam gerektiğine yönelik sorun üzerine 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi.



İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi" açıklamasını yapmıştı.



Tutuklanma endişesi nedeniyle ABD'de yaşadığı belirtilen Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

