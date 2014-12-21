Türk Doktorlardan Müthiş Başarı!

AÜ Materyal Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1996 yılından beri borun 250 bileşenden biri olan "bor nitrür"le çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.



"Bor Nitrür"ün doğada bulunmayan bir bileşik olduğunu belirten Ay, 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zekai Halıcı koordinatörlüğünde "Kemik Kırık İyileşmesinde Bor Nitrürürün Rolü" adlı çalışmaya başladıklarını kaydetti.



Yaptıkları çalışmalar sonucunda bor nitrürün kemik kırıklarının iyileşmesinde büyük bir performans gösterdiğini anlatan Ay, şöyle konuştu:



"Kemiklerin antibiyotik ve diğer ilaçları kullanılmadan daha hızlı iyileşmesini sağladık. Yaptığımız çalışmalara ve elde ettiğimiz verilere göre kırığın iyileşme süresi yüzde 50'den daha fazla kısaldı. Başarılı bir şekilde, hiç enfeksiyon olmadan iyileştiği tespit edildi. Özellikle sporcu yaralanmaları ve kısa süreli çıkılan kayak tatillerinde meydana gelen yaralanmalar açışından bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz."



Çalışmanın 2015 yılında sonlanacağını aktaran Ay, konuyla ilgili Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 21.12.2014 16:29