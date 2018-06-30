Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti

Podyumların aranan ismi Tuğçe Aral, Dünya Kupası'ndaki en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti. Galatasaray fanatiği olan Tuğçe, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Trezeguet'i yakışıklılar listesine koydu.