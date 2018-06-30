Tuğçe Aral en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti
Podyumların aranan ismi Tuğçe Aral, Dünya Kupası'ndaki en yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti. Galatasaray fanatiği olan Tuğçe, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Trezeguet'i yakışıklılar listesine koydu.
Ünlü manken Tuğçe Aral, Rusya düzenlenen Dünya Kupası'ndaki yakışıklı ve çirkin futbolcuları seçti. Aral'ın yakışıklı olarak nitelendirdiği listede Brezilyalı süperstar Neymar, üst sıralarda yer aldı
Fanatik Galatasaraylı olarak bilinen Aral, Kasımpaşa forması giyen Galatasaray'a transferi söz konusu olan Trezeguet'i de listeye eklemeyi unutmadı.
İşte, Aral'ın yakışıklı ve çirkin olarak nitelendirdiği futbolcuların listesi..
Ünlü manken Tuğçe Aral, fanatik bir Galatasaray taraftarı olarak verdiği pozla takımına destek vermişti.