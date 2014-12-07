Tüfeğine Mermi Doldururken Çocuklarını Vurdu!



Bahçedeki köpeğinin havlaması üzerine hırsız olabileceği düşüncesiyle evindeki tüfeğine mermi dolduran kişi, tüfeğin bir anda ateş alması sonucu karşısında oturan 2 çocuğunu vurarak yaraladı.



Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, bahçelerinde bağlı bulunan köpeklerinin havlamasından şüphelenen S.K., bahçede hırsız olabileceğini düşünerek tüfeğini aldı. Mermi doldurduktan sonra kapattığı tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu S.K., odada karşısında oturan oğlu A.K. (17) ile kızı B.K.'yi kazara vurdu. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan 2 kardeş, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlk müdahaleleri yapılan kardeşler, bacaklarına çok sayıda saçmanın isabet etmesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Olaydan sonra baba S.K., ifadesi alınmak üzere Jandarma Bölük Komutanlığına götürüldü.