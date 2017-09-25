TSK’dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, IRAK'IN KUZEYİNDEKİ ZAP VE AVAŞİN-BASYAN BÖLGELERİNE DÜZENLENEN HAVA

HAREKATINDA, TERÖR ÖRGÜTÜNCE KULLANILAN SİLAH MEVZİSİ, BARINAK İLE SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.