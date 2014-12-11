TSK'da Askerler Osmanlı Ordu Marşıyla Yürüdü

Eğitim Alay Komutanlığı'nda çekilen videoda, erlerin yemin törenlerine Osmanlı ordu marşı ile hazırlandığı görülüyor.

Askerleri izleyen vatandaşların da büyük bir coşkuyla bu atmosfere ortak olduğu görülürken kiminin alkışladığı kiminin telefonlarına sarılarak bu anı kaydetmek istediği görülüyor.

Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni toplarken en çok konuşulan konular arasında kendisine yer buldu

