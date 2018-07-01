banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da kundaklama
GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA
Aşıları ihmal etmeyin çağrısı
AŞILARI İHMAL ETMEYİN ÇAĞRISI
Eski Bakan Adaoğlu'nun acı günü
ESKİ BAKAN ADAOĞLU'NUN ACI GÜNÜ
banner282
Flaş Haber
Gazimağusa’da kavga
Kapat

TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 07:35
TSK Münbiç'te devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, yedinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin dün icra edildiği belirtildi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.

Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

banner288
Son Güncelleme: 01.07.2018 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yks Sınavı 2. Bölümü Bugün
Yks Sınavı 2. Bölümü Bugün
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da kim elendi?
İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki
İsmail Saymaz'dan anlamlı tepki
Dün yakalanmışlardı! Bakın kim çıktılar?
Dün yakalanmışlardı! Bakın kim çıktılar?
Sevgilisinden romantik jest
Sevgilisinden romantik jest
Pelin Akil-Anıl Altan'ın romantik tatili
Pelin Akil-Anıl Altan'ın romantik tatili
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Cinayete kurban giden Eylül Yağlıkara toprağa verildi
Sigaraya zam
Sigaraya zam
Ezgi Mola'nın o fotoğrafına yorum yağdı!
Ezgi Mola'nın o fotoğrafına yorum yağdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülle'ye kutlama

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim