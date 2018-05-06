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TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü...

Roketsan tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretim olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği durumunda.

TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü...

Roketsan tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretim olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği durumunda.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:18
TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü...

TSK 'Kasırga' ile artık çok daha güçlü

Roketsan tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretim olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği durumunda.

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen 302 mm füze ve silah sistemi Kasırga, yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip. Sisteme K+ Projesi ile güdüm ve pod kabiliyeti de eklendi ve menzil 120 kilometreye çıkarıldı. Bu sayede Kasırga, 30 kilometreden 120 kilometre mesafeye kadar kritik nokta hedeflerini yoğun ve etkili biçimde vurma imkanına kavuştu.

Yüzde yüz yerli ve milli bir sistemle geliştirilen Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu yeteneğini de önemli ölçüde artırdı. Kasırga ile Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken, hem de bu teknolojiyi dost ve kardeş ülkelere de satan bir ülke konumuna geldi.

KASIRGA HAKKINDA

Derinlikteki kritik bölge hedefleri oldukça başarılı şekilde vuran Kasırga, katı kompozit yakıt teknolojisine sahip.

Kasırga roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pod içerisinden de fırlatılabiliyor.

T-300 KASIRGA TOPÇU ROKETİ

T-300 Kasırga Topçu Roketi, 65 ila 100+ kilometre menzile sahip ve 525 kilogram-590 kilogram ağırlığında. Harp başlığı ağırlığı 150 kilogram olan T-300 Kasırga Topçu Roketi, 70 metre etki yarı çapına sahip.

KASIRGA K+

Kasırga K+ ise 35 ila 120+ kilometre menzile sahip ve 585 kilogram ağırlığında. Harp başlığı ağırlığı 105 kilogram olan Kasırga K+, 60 metre etki yarı çağına sahip.

Anahtar Kelimeler:
TSKROKETSANİKASIRGA
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