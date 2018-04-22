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TSK'de bir dönem sona eriyor...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor.

TSK'de bir dönem sona eriyor...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor.

22 Nisan 2018 Pazar 12:51
TSK'de bir dönem sona eriyor...

TSK'de bir dönem sona eriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni üniformaların üretimi hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması planlanıyor. Pilot tulumlarıyla bordo berelilerin üniformalarında da değişiklik yapılması planlanıyor. Nano teknolojiyle üretilen kamuflajlar uydudan bakıldığında askerlerin görünmesini engelliyor,ultraviyole ışınlarından koruyor.

 

TSK'de kamuflajların değiştirilmesine yönelik çalışmada sona gelindi.  Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar  ve komuta kademesi, Hatay'daki askeri birlikleri ziyareti sırasında ise  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından giyilen koyu renkli kamuflajlar Mehmetçik'in  yeni üniforması olarak belirlendi. Üniformalardaki değişimle TSK'ye sızan  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016'da oluşturdukları kötü  intibanın ortadan kalkacağı değerlendiriliyor.

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  İLK ZEYTİN DALI'NDA KULLANILDI 

 TSK'de kamuflaj üniformaların değişikliğine yönelik çalışmaların ilk  aşaması tasarım oldu. Üniformaların yeniden tasarlanmasına Orgeneral Akar'ın emri  doğrultusunda 2016'da başlandı. Yeni tasarım üniformanın pilot üretimi da ilk  olarak Orgeneral Akar tarafından kullanıldı.  Nano teknolojiyle üretilen, uydudan bakıldığında askerlerin   görünmesini engelleyen, ultraviyole ışınlarından koruyan ve yıkandığında   normallere oranla 8 kat hızlı kuruyan kumaşlarla üretilen kamuflajların yeni   tasarımında en büyük farklılığı, rütbenin taşındığı alan oluşturdu. Mevcutta  omuzlarda bulunan rütbeler, Orgeneral Akar'ın giydiği  üniformada göğsün sağ  bölümünde yer aldı. Rütbe boyutunun diğerine oranla daha  küçük olduğu bölümün  hemen altında ise soyadı ve kan grubu bilgisinin bulunduğu  isimlik yer aldı.  Bröveler ise eski üniformalardaki yerlerini korudu.

 Pilot uygulamaya ilişkin alınan geri dönüşlerin ardından tasarımda  düzenlemeye gidildi. Düzenleme sonucu göğsün sağ alt bölümüne alınan rütbeler  yeniden omuzlara taşındı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından  kamuflaj üniformaların renk tonlarına yönelik de değişiklik kararı alındı.  Üniformalarda renk konusunda yapılan değişikliğin ardından komuta kademesi yeni  üniformaları Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında giydi. Değişiklik kapsamında  Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelince giyilen kamuflajlarda da değişiklik  dikkati çekti.

 BORDO BERELİLERDE DE  DEĞİŞİM

  Yeni kamuflaj üniformalarının üretimine başlandı. Üniformaların temmuz  başına kadar birliklere gönderilmesi ve Mehmetçik tarafından kullanılması  planlanıyor.  Öte yandan, pilotlar tarafından kullanılan tulumlarla Özel Kuvvetler  Komutanlığı personelinin üniformalarında da değişikliğe yönelik çalışmaların  sürdüğü öğrenildi.

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığında da eğitim üniformaları 2017'de  değiştirilmişti. "Bahriye mavisi" olarak bilinen lacivert ağırlıklı yeni üniforma ilk  olarak eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından  kullanılmıştı.

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışmaların ardından  "işbaşı" olarak  adlandırılan ve gemide görev yapan personelin giydiği bej rengi eğitim üniforması  koyu lacivert pantolon, denizci mavisi gömlekten oluşan yeni üniforma lacivert  renkli rüzgarlık ile tamamlandı.

  Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki çalışmalar 3 yılı aşkın sürdü. Diğer  donanmaların kullandığı üniformalar incelendi, Ar-Ge çalışmaları yapıldı.  Hazırlanan örneklere ilişkin yapılan anketlerle personelin görüşleri alındı, yeni  üniformada kullanılacak renklerin psikolojik etkileri araştırıldı. Yeni işbaşı  kıyafetleri, deneme süreci kapsamında pilot uygulama yapılarak bazı gemi ve  denizaltılarda personel tarafından kullanıldı.  Olumlu geri dönüşlerin ardından Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığının  Deniz Dikimevi Müdürlüğünce yeni üniformaların dikildi ve 1 Mart 2017'den  itibaren kullanılmaya başlandı.

  

Anahtar Kelimeler:
TSKERDOĞANüniformaDeğişiklik
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