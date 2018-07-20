banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93445
ALTIN
189.040
DOLAR
4.7942
STERLİN
6.2450
EURO
5.5892
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
3 genç tutuklandı
3 GENÇ TUTUKLANDI
Polise rüşvet teklif etti
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

TSK'dan Videolu Anma Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırlandı. 

TSK'dan Videolu Anma Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırlandı. 

20 Temmuz 2018 Cuma 08:16
TSK'dan Videolu Anma Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırlandı. 
TSK'nın Twitter'daki resmi hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüne ilişkin yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" mesajına yer verildi. 
Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.
 


banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 11:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asker Şehit Oldu
Asker Şehit Oldu
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Öldürdüler... Cesedi parçaladılar... Böyle taşıdılar
Öldürdüler... Cesedi parçaladılar... Böyle taşıdılar
Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı
Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı
Bakırköy'de fuar merkezinde yangın
Bakırköy'de fuar merkezinde yangın
Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!
Mahkeme Adnan Oktar hakkında kararını verdi tutuklandı!
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye denizlerdeki gücünü milli imkanlarla artırıyor
Türkiye denizlerdeki gücünü milli imkanlarla artırıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim