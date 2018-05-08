Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100523
ALTIN
180.772
DOLAR
4.2910
STERLİN
5.7974
EURO
5.0976
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
Cep telefonunu çalan kişi tutuklandı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
23 iş yerine 108 bin 790 TL ceza
23 İŞ YERİNE 108 BİN...
banner256

"TSK'dan sınır ötesi operasyon"

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu.

"TSK'dan sınır ötesi operasyon"

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu.

08 Mayıs 2018 Salı 10:22
"TSK'dan sınır ötesi operasyon"

TSK sınır ötesindeki terör hedeflerini vurdu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi. 

Anahtar Kelimeler:
TSKSınırötesiOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mamak'taki sel felaketinde yeni görüntüler...
Mamak'taki sel felaketinde yeni görüntüler...
5. Altın Palmiye Altın Ödülleri sahiplerini buldu!
5. Altın Palmiye Altın Ödülleri sahiplerini buldu!
"Parayı verin, adını silin"
"Parayı verin, adını silin"
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “insanlığın Geleceğini Kudüs Belirleyecek”
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “insanlığın Geleceğini Kudüs Belirleyecek”
Türkiye’de Seçime Doğru… 100 Bin İmza İçin Son İki Gün
Türkiye’de Seçime Doğru… 100 Bin İmza İçin Son İki Gün
Türkiye’de Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması Hizmette
Türkiye’de Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması Hizmette
Rekabet Kurulu'ndan Doğan Medya'nın Devrine İzin
Rekabet Kurulu'ndan Doğan Medya'nın Devrine İzin
Abd'li Papaz Brunson Yargılanıyor
Abd'li Papaz Brunson Yargılanıyor
Tc Merkez Bankası’ndan Döviz Hamlesi
Tc Merkez Bankası’ndan Döviz Hamlesi
Demirtaş: “HDP'nin Türkiye Partisi Olması Konusunda Geçmişten Daha İddialıyız”
Demirtaş: “HDP'nin Türkiye Partisi Olması Konusunda Geçmişten Daha İddialıyız”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim